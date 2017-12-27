泪目！惠若琪父亲给女儿写信太感人：我们家的苦都让你一个人吃了

北京时间12月26日，里约奥运会冠军成员、前中国女排队长惠若琪的父亲给女儿写的一封信，在网上引发热议，让不少网友在收听后感动落泪。这封信是惠若琪的父亲在收到女儿不久前的感谢信后所写下的回信，以下为回信全文（原版本为录音文件，此为收听记录版本）：

见信如面。我终于完整的把你的信读完了，眼泪几次模糊了我的视线。我在机场候机厅里认真地看着你的信，现在，我觉得无法用言语表达我此刻的心情。

我的女儿真的长大了。难得你还记得这些细节。你是爸爸这辈子最大的骄傲。

你小时候，我接你放学回家的时候，你说的最多的话是：爸爸再给我出一个谜语吧！我不知道给你编了多少个谜语，你每个都猜的那么认真，每个都要猜到答案才肯罢休，然后就央求我再出一个。

随着年龄的增长，你猜的越来越快，我完全来不及准备更多的谜语了。你应该记得，这时候我就会说出这个谜语——远看像惠若琪，近看像惠若琪，仔细一看是谁呢？你一听我说这个，你就央求我：不说这个，说个别的谜语吧！我说，我没有了，你也不听。在我们相互的斗智斗勇中，回到家中。一进家门，我就如释重负得解放了一样。

第二天接你放学前，我会认真地看一会儿灯谜书，记住两个谜面，准备你的提问。可是没一会儿，你就又猜出来了。就又开始前面说的那样。

小时候，你上的幼儿园是我们单位的机关幼儿园，每天你和我一起坐班车，上班下班。你刚进幼儿园时很不喜欢，不想在那里。看着你哭闹，不让我走，爸爸很心疼。但你适应能力很强，第二天就好多了。就是每天都要告诉我早点来接你。

你最早送给爸爸的生日礼物，那个小地球仪，爸爸一直放在办公桌上。后来，我和妈妈的生日，你都会准备礼物。这么多年，都是你从训练的地点寄回家里的。难得你这么有孝心。

记忆最多的是你把大量的时间留在了训练场。为了你的梦想，你吃了太多的苦。我一直跟别人讲，我们老惠家的苦都让你一个人吃了。

以前我会尽我所能关注你的成长，现在你是我的榜样，我要向你学习。从你进入中国女排开始，爸爸就帮不上你任何东西了。只剩下絮絮叨叨，连自己都说腻了的老生常谈。

你的伤痛让我揪心，但你成熟的、充满正能量的心态，也让我为你自豪。爸爸知道，很多压力都是你自己扛过去的。因为你知道说出来就成了充满负能量的抱怨。就算得到了别人的安慰，也无济于事。也不想给家人增添烦恼。

我非常理解你在《开讲了》节目里说的那句话，那个题目——感谢自己，还好我没放弃。

在你手术的前后，我也非常茫然。恨自己帮不上忙，分担不了你的痛苦。当时感到非常无助。

你经历的这一切，爸爸真的从心底里佩服你。我和朋友常说，因为生了你，我也是对社会有贡献的人。因为你，所有人都对爸爸高看一眼。所以，我非常享受“这是惠若琪爸爸”的称谓。它会让我的满足感爆棚。

现在爸爸没有他求，只是希望你能健健康康、平平安安、快快乐乐的生活。你想做的事情，老爸都支持你。我也愿意陪你在公益路上走得更远。

爸爸很长时间没有写过信了。以前我上学的时候，你爷爷经常会给我写信。因为那时候，通讯很不发达。今天啰啰嗦嗦也不知道应该写些什么。接到你的来信，让我太激动了。谢谢老大的爱。