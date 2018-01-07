柯洁为何世界第二？中国厚度太可怕！韩国第一人荣登宝座就靠内战

2018年已经过去了一周，朴廷桓坐稳世界第一宝座，GoRating等级分比柯洁高出12分，在失去世界年度第一三年后，他重新回到了这一位置，在GoRaiting历史上，朴廷桓是第一个。

柯洁如今“仅位列”世界第二，也让不少国人有些郁闷，毕竟柯洁一直以来代表着中国最高水平，他的被超越，感觉就像是中国占据了一块大蛋糕，但樱桃却被韩国人拿走了。

柯洁真的被朴廷桓超越了么？或者说，2017年的战绩柯洁真的不如朴廷桓么？

先看看2017年世界大赛头衔战的表现，两人基本均势，各自摘得一项冠军，而且柯洁在总战绩还略微优势。他除了冠军之外，一次4强、2次16强。而朴廷桓则除了冠军外没有4强战绩，一次三星杯8强，一次LG杯16强，新奥杯则在64强战就淘汰了。。

而论2017年总战绩（只计算Gorating等级分对局），柯洁是97战72胜25负，胜率达74.2%，朴廷桓则是71战55胜16负，胜率为77.5%，朴廷桓总战绩要略高一筹。

柯洁97战中有19次对阵韩国棋手，战绩14胜5负，对阵韩国棋手胜率达到了73.4%（其中还有对阵朴廷桓的4胜2负）。对中国棋手达到了68次，战绩是50胜18负，胜率为73.5%。剩下10场中，有5次面对日本棋手，3胜2负胜率不高（2场都是输给了井山裕太）。

朴廷桓的71战有31次面对韩国棋手，战绩为27胜4负，胜率高达87%，这个胜率说明他在韩国已经有了非凡的统治力。而他有31次面对中国棋手，战绩是19胜12负，胜率是61.3%，远低于他的总胜率。

从数据上来看，柯洁比朴廷桓在前国内的棋战中承受了更多的冲击和挑战。朴廷桓全年仅4负本国棋手，正是凭借在国内的统治力，捞足了等级分。

现在反过来再看看柯洁，他承受了远远超过朴廷桓的国内挑战，看看世界排名前20的棋手，中国棋手占据了14位，韩国只有5位。世界前50人中有30名中国棋手，韩国只有19位，均远落后于中国。

而且中国棋手厚度实在太可怕，这个数字远不能说明中国围棋的厚度。举个例子，拿到LG杯冠军、在农心杯上终结申旻埈并取得三连胜的党毅飞仅仅在世界排名中位列第53！对比一下日本第二人一力辽，也是他农心杯的对手之一，等级分世界排名只有第58！故此，我们可以得出一个结论，柯洁输给的是等级分的规则，他输在国内的统治力不如朴廷桓。