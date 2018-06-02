法网金花总结：10人出征全军覆没仅3人过首轮 后李娜时代任重道远

伴随王蔷在法网女单第3轮遗憾出局，今年出征罗兰-加洛斯的中国金花，已经在女单赛场全军覆没。尽管不同于中国男网再度无一人踏足法网，今年有多达10位金花出现在法网赛场，但其中4人止步资格赛，6位参加正赛的金花3人止步首轮，张帅与彭帅止步次轮，王蔷则是止步第三轮成为走得最远的金花。

止步第3轮：王蔷遗憾被大逆转淘汰

作为今年中国金花表现最出色的球员，王蔷在去年的法网首轮遭遇美国名将大威，结果她惨遭大威淘汰遭遇首轮游。今年的王蔷又在首轮碰上大威，无疑令人感叹王蔷的“签运”不佳。只是王蔷却成功打脸外界的看衰言论，她在两盘艰难鏖战当中均笑到最后，最终以2-0横扫大威复仇，爆出本届法网女单的一大冷门。

王蔷有了首轮横扫大威的信心铺垫，她在次轮再度强势发挥，同样以2-0横扫生涯两次跻身法网16强的马蒂奇，并且两盘比赛仅丢了两局，连续6-1的霸气碾压态势令人震惊。及至进入女单第3轮，王蔷在首盘再度以6-1轻取对手，并且第二盘一度取得4-0领先的大好局面，但最终却惨遭逆转无缘晋级16强，却也用生涯首进法网32强创造生涯最佳大满贯战绩。

止步次轮：彭帅与张帅双双携手出局

至于目前中国金花的两位领军人物，张帅与彭帅则是双双止步法网次轮。作为目前中国金花世界排名最高的球员，张帅在首轮遭遇斯洛伐克球员库科娃，她在第一盘以6-0零封对手，并且第二盘再度取得1-0领先，一度连赢7局奠定领先基调，哪怕第二盘鏖战到7-5才拿下，却也还是以2-0横扫对手晋级次轮，也是她连续第3年跻身法网女单次轮。不过在女单次轮面对罗马尼亚球员贝古，张帅以0-2被对手横扫出局，未能连续两年跻身法网32强。

彭帅在女单首轮则是以2-0横扫塞尔维亚球员克鲁尼奇，成功打破她本赛季巡回赛单打0胜的魔咒，赢得她本赛季的巡回赛首胜。不过在进入到女单第二轮时，彭帅遭遇赛会7号种子法国好手加西亚，彭帅鏖战3盘将近2个小时，还是以1-2不敌对手被淘汰出局。

止步首轮：王雅繁郑赛赛段莹莹淘汰

在跻身今年法网正赛的6位金花当中，有多达3人遭遇首轮游结局。王雅繁在首轮以0-2不敌马蒂奇出局，而马蒂奇则是在次轮被王蔷横扫击败。郑赛赛同样是首轮以0-2被俄罗斯球员马卡洛娃横扫击败，且在第二盘比赛当中她仅仅只赢了区区1局比赛。受益于高排位选手的退赛，而递补活得正席位的段莹莹，她在首轮以0-2不敌法国球员加西亚出局，值得一提的是加西亚在次轮还淘汰中国金花彭帅。

止步资格赛：4朵金花全部无缘正赛

在今年的法网当中，中国还有4位小花球员参加资格赛，但她们无一人能够从资格赛突围晋级正赛。更为悲催的是，韩馨蕴、鲁晶晶和逯佳境三人，她们甚至是在资格赛首轮就被淘汰出局，且三人均是以0-2被横扫出局。反倒是刘方舟在资格赛首轮淘汰澳大利亚球员阿雅瓦，但她在资格赛次轮以0-2不敌法国球员哈莫尼-谭，同样无缘杀进法网正赛。