泰国赛刘诗雯4-0吊打日本卫冕冠军，5战仅丢1局强势挺进决赛

北京时间5月20日，国际乒联泰国挑战赛进入到最后一个比赛日的争夺。在女单方面，赛会头号种子刘诗雯在半决赛迎来日本球员芝田沙季。最终，刘诗雯4-0横扫这位来自日本的卫冕冠军，率先闯入决赛，四局比分分别是11-6 11-7 11-5 11-8。

在此前的两个比赛日中，刘诗雯连胜4场顺利晋级半决赛。在这四场比赛中，刘诗雯在面对中国香港选手林依诺的比赛中，曾经在第四局一度4-10落后，但最终顽强翻盘逆转。而在1/4决赛中，刘诗雯在先丢一局的情况下，连追4局完成逆转。半决赛的对手芝田沙季，是上届泰国挑战赛的冠军，但在刘诗雯面前，芝田沙季的级别显然不够。

刘诗雯能够参加本次比赛，完全是为俱乐部着想。由于泰国挑战赛的级别较低，刘诗雯这样排名的球员本没有必要参赛。但由于她是武汉安心百分百俱乐部的成员，刘诗雯在结束世乒赛之后并没有任何怨言，很快就来到了泰国参赛。因此在这届比赛中，刘诗雯感觉并没有用尽全力，很多比赛都是看好就收。

第一局一上来，刘诗雯就在调动方面做得非常出色。在2-2之后，刘诗雯连续打出进攻，取得6-3领先。虽然此后芝田沙季一度追到6-7，但此后刘诗雯连得4分11-6拿下首局。

第二局，刘诗雯完全掌控局面，一上来就5-0领先。此后芝田沙季虽然再次追到6-7，但刘诗雯马上提升状态，11-7拿下第二局。

第三局，刘诗雯完全提升了自己的状态，前两局的无畏失误减少，很快就取得7-2的领先，最终刘诗雯11-5再下一局。