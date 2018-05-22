这回闯祸了！无良商家惹怒马龙，国乒队长发起网上维权！

中国香港公开赛拉开序幕，张继科和刘诗雯已经各自做好准备迎接新的挑战，而国乒其余主力则正准备月底的中国公开赛。在球迷刚吃完午饭之际，国乒队长马龙的一条维权声明打破了周二的寂静。

一无良商家闯祸了，它使马龙忍无可忍在自己的个人社交平台中发起了维权声明：“偶然在一场俱乐部比赛中用了队友的球板，然而却被商家用于商业用途，希望大家不要被他们的广告误导。这种“擦边球”广告，背景是我的照片，也用了带引导的字样，场上的擦边球交给裁判判决，场下的擦边球，我得咨询法律人士，妥当处理。”

无良商家为了取得更高的收益，竟然用不正当的手段和国乒队长、“全满贯得主”马龙扯上关系，又被龙队误打误撞地撞上，彻底惹怒了这位一贯温文尔雅的“小奶龙”，于是他在网上发表声明，正式拉开维权大幕。