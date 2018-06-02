日羽协公布世锦赛名单 桃田领衔要来南京抢金牌

北京时间6月2日，据日媒报道，日本羽协于6月1日正式公布了参加今年南京羽毛球世锦赛的名单。其中桃田贤斗将时隔三年重返世锦赛赛场，日本队这次要在男女单打、女双等三个主项上向金牌发起冲击。2018年世界羽毛球锦标赛，于2018年7月30日至8月5日在中国南京举行。

根据本周的最新世界排名，桃田贤斗已经升到第12位名列日本队队内第一。西本拳太、坂井一将分别排名世界第14、17位。2015年雅加达世锦赛，不到21岁的桃田贤斗就杀进四强，但9-21、15-21输给谌龙最终收获铜牌。2016年年初，他世界排名最高曾达到第二，但因为涉赌丑闻被禁赛从而失去里约奥运参赛资格。

今年4月底的武汉亚锦赛，重返巅峰的桃田贤斗21-17、21-13战胜谌龙夺取亚洲冠军。5月底的汤姆斯杯，桃田贤斗半决赛2-0完胜安赛龙，决赛2-0完胜谌龙，两场比赛各自送给安赛龙和谌龙一个21-9。这次南京世锦赛，桃田贤斗虎视眈眈，就是要来抢男单金牌的。这几天他在接受采访时已经公开表示：“（世锦赛）目标就是夺取男单冠军。”

去年8月的格拉斯哥世锦赛，身高1米55的奥原希望在女单决赛中战胜1米78的印度球员辛杜夺冠。女双冠军尽管是中国队的陈清晨/贾一凡，但福岛由纪/广田彩花获得女双银牌，奥运冠军松友美佐纪/高桥礼华获得女双铜牌。另外，当时日本组合园田启悟/嘉村健士还获得的男双铜牌。

这次南京世锦赛，日本女单不仅拥有上届冠军奥原希望，还拥有前不久曾短暂登顶女单世界第一的山口茜。这次日本女双实力有增无减，福岛由纪/广田彩花目前女双世界排名第二，田中志穗/米元小春目前世界排名第四，髙桥礼华/松友美佐纪目前世界排名第五。（Red）

2018年羽毛球世锦赛日本队参赛名单：

男单：西本拳太、坂井一将、桃田贤斗

女单：山口茜、奥原希望、佐藤冴香

男双：园田启悟/嘉村健士、井上拓斗/金子佑树、保木卓朗/小林优吾、远藤大由/渡辺勇大

女双：髙桥礼华/松友美佐纪、福岛由纪/广田彩花、田中志穗/米元小春、松本麻佑/永原和可那